Idanna Abignente, chi è la ballerina di pole dance più anziana del mondo: età, carriera e record

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A 82 anni continua a stupire il web con esibizioni che richiedono forza, equilibrio e una straordinaria preparazione fisica. Idanna Abignente, residente a Pino Torinese, è diventata famosa in tutta Italia per la sua passione per la pole dance, disciplina che pratica da oltre un decennio e che l’ha portata a essere considerata la ballerina di pole dance più anziana del mondo.

I suoi video condivisi sui social hanno raccolto centinaia di migliaia di visualizzazioni, trasformandola in un simbolo di energia e determinazione. Ma dietro il successo mediatico si nasconde una storia fatta di sacrifici, allenamento costante e voglia di mettersi in gioco a qualsiasi età. Chi è Idanna Abignente? Come è nata la sua passione per la pole dance? E quali traguardi ha raggiunto negli ultimi anni?

Idanna Abignente, come ha scoperto la pole dance dopo i 70 anni

La storia di Idanna Abignente è iniziata quasi per caso. Dopo aver superato i 70 anni, decise di provare una lezione di pole dance in una palestra di Torino. Quella che sembrava una semplice curiosità si trasformò rapidamente in una vera e propria passione.

Da allora non ha più smesso di allenarsi. Nel corso degli anni ha continuato a perfezionarsi e a dedicare sempre più tempo a una disciplina che unisce danza, coordinazione, elasticità e forza fisica.

Nel tempo Idanna è riuscita a ottenere risultati sorprendenti anche a livello agonistico. Ha partecipato a due Campionati italiani e a due World Cup dedicate alla pole dance, conquistando un primato molto particolare. Nelle categorie Over 70 e Over 80 non avrebbe trovato concorrenti della sua età, diventando così un punto di riferimento internazionale per questa disciplina.

La sua storia è diventata un esempio di come l’età non rappresenti necessariamente un limite quando si decide di coltivare una passione con costanza e determinazione.

Dai social a Tu sì que vales: la sua popolarità cresce

Negli ultimi anni la notorietà di Idanna è aumentata notevolmente grazie ai social network. I video delle sue esibizioni sono diventati virali e hanno attirato l’attenzione di migliaia di persone. La sua storia è arrivata anche in televisione con la partecipazione a Tu sì que vales nel 2021, esperienza che le ha permesso di farsi conoscere dal grande pubblico italiano.

Il successo delle sue performance continua ancora oggi, alimentato da una presenza online che sorprende e ispira persone di tutte le età.

Non solo pole dance: sport, benessere e voglia di mettersi in gioco

La pole dance non è l’unica attività che fa parte della vita di Idanna Abignente. Oltre agli allenamenti alla pertica, pratica regolarmente nuoto e ginnastica, mantenendo uno stile di vita particolarmente attivo.

La sua filosofia è semplice: continuare a muoversi, sperimentare e affrontare nuove sfide senza lasciarsi condizionare dall’età anagrafica. Un messaggio che negli anni l’ha trasformata in un simbolo di longevità attiva e che continua a conquistare il pubblico attraverso la televisione e i social network.