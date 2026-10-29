Forbidden fruit, spoiler 29 ottobre 2026: Sahika chiude Yildiz e Cagatay in camera, Cansu dà fuoco alla villa

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Va in onda oggi, giovedì 29 ottobre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che dopo essersi recata in hotel da Cansu è scoppiata una furiosa lite tra lei e Yildiz.

Le parole della ragazza hanno sconvolto non poco Yildiz, ha infatti scoperto che potrebbero essere state Ender e Sahika ad assoldare Cansu per far naufragare il suo matrimonio con Cagatay. Intanto la Celebi ha deciso di fare un prezioso regalo ad Hasan Ali dopo essersi sentita messa in secondo piano da Sahika.

Spoiler Forbidden fruit 29 ottobre 2026: dopo l’incendio Yildiz si risveglia in ospedale, Asuman avvisa Cagatay

Sahika è intenzionata a far riconciliare Yildiz e Cagatay per far colpo su Hasan Ali, infatti convincerà tutti ad uscire di casa per far rimanere la Yilmaz e suo marito da soli. Per evitare che il suo piano fallisca deciderà di chiudere la coppia a chiave in camera da letto, dopodiché uscirà a cena fuori con il Presidente.

Mentre Yildiz e suo marito saranno costretti a restare insieme perché impossibilitati a uscire dalla camera da letto, Cansu accecata dal desiderio di vendicarsi darà fuoco alla villa di Hasan Ali. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che non appena si risveglierà in ospedale dopo un lungo ricovero, la Yilmaz chiederà subito del marito e del figlio. Asuman informerà subito Cagatay del risveglio della moglie.