Serie D, girone H: live il turno di Ognissanti
Serie D, girone H: live il turno di Ognissanti
Decima giornata A 01/11/2026
Brindisi – Ebolitana 1-0 ore 14.30
Gravina – Nocerina 1-0 ore 14.30
Manfredonia – Melfi 0-0 ore 14.30
Palmese – Ischia 1-1 ore 14.30
Real Forio – Real Aversa 1-0 ore 14.30
Turris – Virtus Francavilla 1-2 ore 14.30
Fidelis Andria – Francavilla 0-0 ore 15
Gladiator – Nardò 0-1 ore 15
Martina – Bisceglie 0-0 ore 16.30
Classifica
Virtus Francavilla 24
Brindisi 21
Martina 20
Turris 19
Gravina 17
Bisceglie 16
Manfredonia 15
Fidelis Andria 14
Nocerina 13
Palmese 12
Real Aversa 12
Gladiator 12
Real Forio 10
Ebolitana 9
Francavilla 9
Melfi 9
Ischia 7
Nardò 7
Undicesima giornata A 08/11/2027
Bisceglie – Gladiator
Ebolitana – Fidelis Andria
Francavilla – Virtus Francavilla
Ischia – Gravina
Melfi – Brindisi
Nardò – Turris
Nocerina – Real Forio
Palmese – Martina
Real Aversa – Manfredonia