Arianna Aragón, chi è la fidanzata di Rodrigo Guirao Díaz: età, carriera e vita privata dell'attrice spagnola

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Da quando Rodrigo Guirao Díaz è stato scelto come nuovo protagonista maschile di Viola come il mare 3, l’attenzione del pubblico si è concentrata non solo sulla sua carriera, ma anche sulla sua vita privata. L’attore argentino, che raccoglie l’eredità lasciata da Can Yaman nella fiction di Canale 5, è infatti sentimentalmente legato ad Arianna Aragón, giovane attrice e personaggio televisivo spagnolo. La loro relazione è stata ufficializzata nel 2024 e da allora la coppia è sempre più seguita dai fan. Ma chi è Arianna Aragón? Quali sono le sue origini e come è iniziata la storia d’amore con Rodrigo Guirao Díaz?

Chi è Arianna Aragón

Arianna Aragón è nata in Spagna nel 1998 ed è cresciuta in una famiglia molto conosciuta nel mondo dello spettacolo. È figlia di Rody Aragón e fa parte della storica dinastia artistica degli Aragón. Inoltre è figliastra del celebre conduttore televisivo Carlos Sobera.

Prima di dedicarsi completamente alla recitazione ha conseguito una laurea in Giurisprudenza, per poi perfezionare la propria formazione artistica presso la Escuela de Interpretación Cristina Rota.

La carriera tra televisione e spettacolo

Negli anni Arianna Aragón ha costruito una carriera tra televisione e recitazione. Il pubblico spagnolo l’ha conosciuta grazie a programmi come El precio justo e First Dates Hotel, dove ha mostrato la sua versatilità davanti alle telecamere.

Parallelamente ha preso parte a diverse produzioni televisive e cinematografiche, affermandosi come uno dei giovani volti emergenti dello spettacolo spagnolo.

La storia d’amore con Rodrigo Guirao Díaz

La relazione tra Arianna Aragón e Rodrigo Guirao Díaz sarebbe nata sul set della serie La Encrucijada nel 2024. Inizialmente i due hanno scelto di mantenere il legame lontano dall’attenzione mediatica, per poi ufficializzarlo alcuni mesi dopo.

Da allora appaiono spesso insieme sui social e condividono momenti della loro vita privata e professionale. Mentre Rodrigo si prepara a conquistare il pubblico italiano con Viola come il mare 3, Arianna continua a seguirlo e a portare avanti i propri progetti artistici, confermandosi una delle figure più importanti della sua vita personale.