Sport Manfredonia
Manfredonia in scioltezza: 3-0 al malcapitato Melfi
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Manfredonia in scioltezza: 3-0 al malcapitato Melfi
Il Manfredonia nel Miramare deserto batte 3-0 il Melfi e consolida la sua posizione nei piani alti della classifica di Serie D girone H.
La gara si mette bene per i sipontini al minuto 28′ quando gli ospiti restano in 10: brutto fallo di De Marino su Orlandi con la gamba alta sulla testa dell’esterno sipontino; fallo da rosso diretto.
Al 44′ il Manfredonia si porta in vantaggio con Balba che di testa anticipa tutti su un cross di Sainz-Maza da calcio d’angolo.
Nel recupero del primo tempo arriva il raddoppio con una botta di Carullo che fulmina D’Agostino.
Nella ripresa Santarpia chiude i giochi con una zampata su un assist delizioso del migliore in campo Carullo.