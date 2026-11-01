Sport Manfredonia

Manfredonia in scioltezza: 3-0 al malcapitato Melfi

Redazione1 Novembre 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia in scioltezza: 3-0 al malcapitato Melfi

Il Manfredonia nel Miramare deserto batte 3-0 il Melfi e consolida la sua posizione nei piani alti della classifica di Serie D girone H.

La gara si mette bene per i sipontini al minuto 28′ quando gli ospiti restano in 10: brutto fallo di De Marino su Orlandi con la gamba alta sulla testa dell’esterno sipontino; fallo da rosso diretto.

Al 44′ il Manfredonia si porta in vantaggio con Balba che di testa anticipa tutti su un cross di Sainz-Maza da calcio d’angolo.

Nel recupero del primo tempo arriva il raddoppio con una botta di Carullo che fulmina D’Agostino.

Nella ripresa Santarpia chiude i giochi con una zampata su un assist delizioso del migliore in campo Carullo.

Unipol Manfredonia
Redazione1 Novembre 2026