Forbidden fruit, spoiler 30 ottobre 2026: Yildiz scopre che Cagatay si è risposato, mentre era in coma…
Yildiz in ospedale scopre novità sconvolgenti dopo il suo risveglio. Gli spoiler di Forbidden fruit svelano cosa accadrà oggi.
Va in onda oggi, venerdì 30 ottobre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che il piano di Sahika si è trasformato in una vera e propria tragedia, aveva chiuso a chiave in camere Cagatay e sua moglie per farli riconciliare ma sono rimasti coinvolti in un drammatico incidente.
Accecata dalla sua sete di vendetta Cansu ha incendiato la villa di Hasan Ali e ad avere la peggio è stata Yildiz. Quest’ultima, infatti, è finita in ospedale dove è rimasta in coma per cinque lunghi anni.
Spoiler Forbidden fruit 30 ottobre 2026: Yildiz in ospedale scopre novità sconvolgenti
Yildiz si è risvegliata in ospedale e scoprirà di essere stata in coma per ben cinque anni a causa dell’incendio appiccato da Cansu nella villa di Hasan Ali. Quando Cagatay andrà a trovarla le rivelerà di essersi rispostato, per lei sarà un durissimo colpo. Saranno Emir, Caner e Asuman a mettere al corrente la Yilmaz dei cambiamenti avvenuti mentre era in coma.
Yildiz scoprirà che Cagatay non solo è convolato a nozze con Cansu, ma ha anche ottenuto l’affidamento del piccolo Halit Can. Le anticipazioni di forbidden fruit fanno poi sapere che anche la vita di Hasan Ali è drasticamente cambiata, l’uomo non è più ricco e per vivere vende Kebab in un furgoncino insieme a Omer.