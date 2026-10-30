Forbidden fruit, spoiler 30 ottobre 2026: Yildiz scopre che Cagatay si è risposato, mentre era in coma…

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Va in onda oggi, venerdì 30 ottobre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che il piano di Sahika si è trasformato in una vera e propria tragedia, aveva chiuso a chiave in camere Cagatay e sua moglie per farli riconciliare ma sono rimasti coinvolti in un drammatico incidente.

Accecata dalla sua sete di vendetta Cansu ha incendiato la villa di Hasan Ali e ad avere la peggio è stata Yildiz. Quest’ultima, infatti, è finita in ospedale dove è rimasta in coma per cinque lunghi anni.

Spoiler Forbidden fruit 30 ottobre 2026: Yildiz in ospedale scopre novità sconvolgenti

Yildiz si è risvegliata in ospedale e scoprirà di essere stata in coma per ben cinque anni a causa dell’incendio appiccato da Cansu nella villa di Hasan Ali. Quando Cagatay andrà a trovarla le rivelerà di essersi rispostato, per lei sarà un durissimo colpo. Saranno Emir, Caner e Asuman a mettere al corrente la Yilmaz dei cambiamenti avvenuti mentre era in coma.

Yildiz scoprirà che Cagatay non solo è convolato a nozze con Cansu, ma ha anche ottenuto l’affidamento del piccolo Halit Can. Le anticipazioni di forbidden fruit fanno poi sapere che anche la vita di Hasan Ali è drasticamente cambiata, l’uomo non è più ricco e per vivere vende Kebab in un furgoncino insieme a Omer.