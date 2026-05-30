“Maretta tra Helena Prestes e Javier Martinez”: il gesto che smentisce tutto

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Helena Prestes e Javier Martinez si sono ricongiunti in questi giorni dopo essere stati separati per un mese. La modella brasiliana è tornata in Italia dopo aver concluso i suoi impegni in America. La donna ha così riabbracciato il compagno, conosciuto all’interno del Grande Fratello nel 2024. In queste ore, gli Helevier – così si fanno chiamare dai fans in rete – sono finiti al centro di una segnalazione pubblicata da Deianira Marzano su Instagram. La nota esperta di gossip ha pubblicato il seguente messaggio: “Su X stanno dicendo che tra Helena Prestes e Javier Martinez c’è maretta. Infatti stanno facendo foto separate e non di coppie.” Un rumors che è stato seccamente smentito dalla donna e dalla stessa coppia. La modella brasiliana ed l’ex pallavolista della Terni volley academy sono stati visti baciarsi e ballare avvinghiati a Vip Champion, l’evento a cui stanno partecipando in queste ore a Capri.

Helena Prestes e Javier Martinez presenti a Vip Champion

Gli Helevier si trovano a Capri per prendere parte a Vip Champion. Un evento dove Helena Prestes e Javier Martinez hanno potuto riabbracciare alcuni concorrenti che avevano partecipato insieme a loro al Grande Fratello nel 2024. In particolare, Stefania Orlando ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui la si vede insieme a Luca Calvani, Amanda Lecciso e la modella brasiliana. Non è la prima volta che la coppia partecipata all’evento. Anche lo scorso anno, il pallavolista argentino e la compagna presero parte alla manifestazione esclusiva per vip, imprenditori e atleti del panorama italiano.