Grande Fratello, Yulia Bruschi condannata a due anni: sfregiò il volto del fidanzato

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Yulia Bruschi è stata tra le concorrenti del Grande Fratello 2024. Una partecipazione, quella della modella toscana non molto fortunata. La donna decise di abbandonare il reality show, a quel tempo condotto da Alfonso Signorini a causa di alcuni problemi legati con la giustizia. L’ex gieffina ha dovuto fare i conti con una denuncia da parte dell’ex fidanzato Simone Costa, che l’ha accusata di avergli sfregiato il volto al termine di una lite. All’epoca dei fatti, l’uomo aveva riportato una ferita allo zigomo che era stata suturata dai sanitari. Come riportato da Il Tirreno, Yulia Bruschi è stata condannata con rito abbreviato a due anni e quattro mesi di reclusione per lesioni aggravate e permanenti. L’ex compagno di origine siciliana ma residente a Lucca aveva riportato una profonda ferita lacero contusa alla fascia a causa del lancio di un bicchiere di vetro da parte dell’ex concorrente del Grande Fratello.

Grande fratello, Yulia Bruschi condannata a due anni e quattro mesi di carcere

L’ex gieffina è stata condannata a due anni e quattro mesi di carcere per aver sfregiato l’ex fidanzato Simone Costa con un lancio di un bicchiere di vetro al termine di una lite. In tribunale, Yulia Bruschi si è difesa sostenendo di aver lanciato dell’acqua contenuta nel bicchiere che per errore gli era scivolato di mano. In questa circostanza, la donna ha accusato l’ex fidanzato di essere geloso del successo. Motivazioni che non sono state credute dal giudice che l’hanno condannata al rito abbreviato. Intervistato da Fanpage, Simone Costa ha dichiarato: “A parti inverse, se a lanciare il bicchiere e provocare lo sfregio fossi stato io che sono un uomo, sarei in carcere. Voglio giustizia“.