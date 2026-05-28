Forbidden fruit, spoiler 28 maggio 2026: Ender cade nel tranello di Shaika e fa un incidente

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Va in onda oggi, giovedì 28 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che l’appuntamento di Yildiz con Devrin non è andato affatto bene, l’uomo infatti per tutto il tempo ha parlato solo di sé facendola annoiare.

Per sfuggire a quella noia e mettere fine all’uscita la Yilmaz ha finto che Kerim fosse il suo ex ragazzo e ha fatto una scenetta al ristorante, d’altronde era stato proprio lui a dirgli che l’avrebbe aiutata se si fosse annoiata.

Spoiler Forbidden fruit 28 maggio 2026: Erim confessa alla madre cosa ha fatto per Halit, intanto Sahika…

Erim rivelerà ad Ender che per aiutare economicamente il padre ha venduto la sua chitarra, una confessione fatta con il supporto di Yigit. Lei poco dopo uscirà di casa per recarsi a Tuzla per svolgere una commissione per Kaya ma la sua auto non partirà.

Vedendola in difficoltà Sahika si offrirà di accompagnarla, lei accetterà ma non può certo immaginare che si tratta di uno spietato piano della cognata. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che per strada faranno un incidente e il loro van finirà per ribaltarsi.