Forbidden fruit, spoiler 29 maggio 2026: Halit rende felici i figli di nascosto, intnato Sahika…

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Va in onda oggi, venerdì 29 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che il piano di Sahika contro Ender non è andato a buon fine, grazie a Caner infatti ha capito che le stava tendendo una trappola.

Ender ha rischiato di morire nell’incidente con il van di Sahika, fortunatamente però è riuscita ad uscire prima che si capovolgesse. Intanto Halit è andato a vivere a casa di Yildiz, tra i suoi obiettivi c’è anche quello di riconquistare l’ex moglie.

Spoiler Forbidden fruit 29 maggio 2026: Halit coinvolge Metin, cosa farà per i suoi figli

Dopo aver scoperto che la figlia ha di nuovo problemi di alcolismo Halit la convincerà ad iniziare una terapia, in gran segreto cercherà anche di rendere felici Erim e Lila. Loro sono ancora convinti che il padre sia povero, la situazione in realtà è cambiata ma lui non vuole ancora rivelarlo a nessuno.

Con l’aiuto di Metin Argun farà iscrivere Erim ad una famosa scuola di musica facendogli credere che ha vinto una borsa di studio. Halit convincerà poi il titolare del bar dell’Università a riassumere Yigit. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Kerim farà di tutto per conquistare la fiducia dell’ex marito di Yildiz. Nel frattempo Sahila sarà convinta di aver avuto la meglio, infatti penserà di riuscire ad entrare in possesso delle azioni di Halit.