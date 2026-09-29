Forbidden fruit, spoiler 29 settembre 2026: Caner alla Polizia per Sahika, Cagatay chiede a Cansu…

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Va in onda oggi, martedì 29 settembre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Sahika ha avuto un malore mentre era a casa di Hasan Ali ed è morta davanti a lui.

L’obiettivo del Presidente non era quello di ucciderla, voleva solo darle una piccola lezione dopo la storia del lassativo. Nel panico a causa dell’accaduto ha fatto sparire il corpo della donna ed ogni altra prova per non essere accusato di omicidio.

Spoiler Forbidden fruit 29 settembre 2026: Ender in ansia per Sahika, Feride rimprovera l’ex marito

Quando Ender si è recata a casa di Hasan Ali le è sembrato molto strano che la sua socia non fosse lì. La Celebi proverà più volte a contattarla ma non ci riuscirà, inizierà quindi a preoccuparsi. Temendo che le possa essere successo qualcosa chiederà al fratello di andare alla Polizia.

Nel frattempo Ender si recherà dal Presidente ma non può certo immaginare cosa sia successo a casa sua. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Feride si recherà dal suo ex marito per rimproverarlo dopo aver appreso di uno scandalo legato ad una escort. Per far diminuire la tensione in famiglia Yildiz organizzerà una cena, intanto Cagatay chiederà a Cansu di stare lontana da lui e da sua moglie.