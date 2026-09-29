Anticipazioni Uomini e Donne, Giovanni fa una richiesta ad una corteggiatrice: Alessandra Mussolini lo asfalta

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Nella nuova registrazione di Uomini e Donne in studio Giovanni Grazioso si è beccato i rimproveri di Alessandra Mussolini, il motivo? Una richiesta fatta dall’ex volto di Temptation Island non è affatto piaciuta all’opinionista.

Il suo percorso nel reality dei sentimenti gli ha fatto ottenere non poca visibilità e dopo essere tornato single la redazione di Uomini e Donne gli ha proposto il trono. Sono in molti a pensare che era proprio quello che voleva per aumentare ancora di più la sua popolarità. Nel noto dating show proverà a ritrovare l’amore ma il suo percorso non è iniziato nel migliore dei modi.

Giovanni Grazioso fa una richiesta ad una delle corteggiatrice: Alessandra Mussolini lo bacchetta in studio

Le anticipazioni di Uomini e Donne rese note da Lorenzo Pugnaloni rivelano che il tronista ha fatto un’esterna con una ragazza che è andata molto bene. Però, quando è arrivato in studio si è lamentato perché attraverso i social ha scoperto che la corteggiatrice è andata a ballare e c’era anche un ragazzo con lei.

La ragazza ha spiegato che si tratta del fidanzato di una sua amica, sono andati tutti insieme a ballare e non pensa di aver fatto nulla di male. A quel punto Giovanni Grazioso le ha fatto delle richieste, quali? Non frequentare le discoteche durante il loro percorso di conoscenza a Uomini e Donne e smettere di indossare i tacchi. Alessandra Mussolini è subito sbottata contro il tronista al quale ha detto che non può permettersi di chiedere ad una ragazza di non mettere scarpe alte per lui. Maria De Filippi però pensa che lo ha fatto perché è insicuro a causa della sua altezza.