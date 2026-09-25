Forbidden fruit, spoiler 25 settembre 2026: Hasan Ali manda a monte il piano di Ender e Sahika

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Va in onda oggi, venerdì 25 settembre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che a causa delle discutibili frequentazioni di Yildiz è scoppiato un altro scandalo che ha fatto infuriare il suocero.

Hasan Ali l’ha duramente rimproverata dopo aver scoperto che la sua ‘amica’ Nurgul si è resa protagonista di un furto mentre erano insieme al ristorante. Anche Cagatay è apparso stufo della situazione e ha deciso di andare in albergo per non stare insieme alla moglie.

Spoiler Forbidden fruit 25 settembre 2026: Ender e Sahika provano ad incastrare Hasan Ali, il piano fallisce

Cagatay in albergo si è ubriacato e quando è stato raggiunto da Cansu sono andati in camera insieme. Il giorno dopo la ragazza lo ha ingannato facendogli credere di averle dichiarato il suo amore. Intanto Sahika ed Ender hanno pensato ad un nuovo piano contro Hasan Ali. Cosa faranno? Proveranno ad incastrarlo e per farlo incaricheranno Svetlana di sedurlo.

Il loro obiettivo è quello di ottenere delle compromettenti prove per poterlo ricattare ma le cose non andranno secondo i loro piani. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Hasan Ali riuscirà a scoprire il piano delle sue rivali e lo farà fallire. Ender e Sahika saranno quindi costrette a pensare ad un’altra strategia contro il presidente.