Valeria Marini, parole al vetriolo da un’ex concorrente del Grande fratello vip: “Non ha talento…”

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Valeria Marini è tra le protagoniste della nuova edizione del Grande fratello vip. Il reality show è appena andato in onda con una nuova diretta che è stata seguita da quasi 2 milioni di telespettatori, non riuscendo però a vincere la sfida Auditel andata a Rai 1 che trasmetteva la partita di calcio tra Turchia e Italia. Protagonista della serata è stata l’ex showgirl del Bagaglino, la quale ha dato vita ad uno spettacolo di cabaret in compagnia di Moreno Morello, ex inviato di Striscia La Notizia. Un’esibizione che sembra essere piaciuta al pubblico e che li ha permesso di vincere il budget per la spesa settimanale. Valeria Marini ha inoltre discusso con Danto nel corso delle nomination. La showgirl stellare ed il palestrato hanno dimostrato di aver avuto qualche incomprensione nella casa.

Grande fratello vip, Patrizia Pellegrino e le parole contro Valeria Marini

Nel frattempo, Valeria Marini è rimasta vittima di un attacco da parte di un’ex concorrente del Grande fratello vip. Si tratta di Patrizia Pellegrino che nel corso di un’intervista rilasciata al content creator Marco Dianda ha usato parole poco carine nei confronti della showgirl stellare. La donna ha dichiarato: “La gente non ne può più di Valeria Marini. Secondo me un po’ ci fa… è una donna sdoppiata: da una parte sa di dover far finta di essere una grande, dall’altra crede davvero di essere una grande, una regina ma non ha talento in realtà e lei lo sa bene. Lei è anche una che non è vero che ama le donne, perché ci va giù di brutto con le donne”. Chissà se Ilary Blasi deciderà di far vedere le dichiarazioni di Patrizia Pellegrino a Valeria per un confronto in diretta.