Forbidden fruit, spoiler 28 settembre 2026: Sahika propone una tregua ad Hasan Ali, lui la uccide?

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Va in onda oggi, lunedì 28 settembre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Mert ha finalmente ottenuto ciò che voleva, durante la sua festa di compleanno infatti Zehra ha manifestato l’intenzione di cedergli le sue quote.

Intanto Sahika ed Ender hanno messo in atto una nuova vendetta ai danni di Hasan Ali con dei baklava pieni di lassativo. Anche questa volta però il loro piano è fallito e lui ha deciso di rispondere all’attacco.

Spoiler Forbidden fruit 28 settembre 2026: Sahika muore davanti ad Hasan Ali? Lui fa sparire le prove

Sahika deciderà di far visita ad Hasan Ali a casa sua per proporgli una tregua dopo che lei ed Ender hanno provato più volte a vendicarsi di lui. Il Presidente però le terrà una trappola. Cosa succederà? L’uomo le verserà di nascosto qualcosa nel suo bicchiere.

Mentre parleranno Sahika si sentirà male e dopo aver perso i sensi sembrerà sul punto di morire davanti ad Hasan Ali. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che in preda al panico l’uomo chiederà ai suoi uomini di far sparire il corpo della donna e di eliminare ogni prova che possa condurre a lui.