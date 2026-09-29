Javier Martinez lancia una richiesta ai fans: l’importante motivo

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Javier Martinez è tra i concorrenti del Grande Fratello più apprezzati. Il pallavolista argentino ha partecipato all’edizione del 2024 del reality show dove ha trovato l’amore ed il successo. In queste ore, l’uomo ha lanciato una vera e propria richiesta ai fans che ancora oggi lo seguono con grande passione. Il compagno di Helena Prestes ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram con un messaggio molto importante. Il 31enne ha dichiarato le seguenti parole: “Sono qui per rinnovare l’invito per l’evento del 2 ottobre presso la sede di Banca Macerata a Macerata. Oltre ad essere una cosa molto bella, è anche molto importante la vostra presenza. Se riuscite ad organizzarvi ed a venire sarebbe molto molto importante. Quindi pensateci, vi mando un bacione grande e buona giornata.” Javier Martinez ha rinnovato l’invito ai suoi fans affinché aderiscono all’evento benefico a cui parteciperà ad inizio ottobre nelle Marche.

Javier Martinez sarà il 2 ottobre a Macerata per un evento a scopo benefico

Il compagno di Helena Prestes sarà presente il prossimo 2 ottobre a Macerata per un nuovo evento a scopo benefico. Negli scorsi giorni, Javier Martinez aveva pubblicato una nuova storia su Instagram in cui annunciava l’importante manifestazione. In quell’occasione, l’uomo aveva dichiarato: “sono qui per parlarvi di una cosa molto bella. Il 2 ottobre sarò a Macerata presso la sede di Banca Macerata per parlare di un argomento che mi sta molto a cuore: la donazione. Da sportivo non posso che invitarvi a prendere informazioni sulla donazione di midollo e del sangue. Penso che la donazione sia una delle forme più pure e belle di aiutare il prossimo. Vi aspetto numerosi a Macerata.” Un’iniziativa che è stata fortemente apprezzata dai fans.

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