Forbidden fruit, spoiler 29 aprile 2026: Yildiz fa una scenata di gelosia ad Halit, intanto Sahika…

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Va in onda oggi, mercoledì 29 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Yildiz si ingelosirà molto quando Halit la informerà di un’improvvisa partenza.

Argun le dirà di dover partire per lavoro ma la moglie farà una scenata che metterà in risalto le difficoltà del loro rapporto. La gelosia della Yilmaz però non sarà infondata, Halit infatti le sta davvero nascondendo qualcosa.

Spoiler Forbidden fruit 29 aprile 2026: Yildiz in preda alla gelosia, il gesto di Sahika per aiutare Yigit

I timori di Yildiz si sono avverati anche se lei ancora non ne è a conoscenza, Leyla infatti è diventata l’amante di Halit. Ogni giorno emergono nuovi segreti, intanto Sahika cercherà ancora di aiutare Yigit.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che nel tentativo di far tornare il clima sereno la sorella di Kaya organizzerà una cena con Zerrin, Lila e Yigit. Il suo obiettivo è quello di eliminare le tensioni tra i due innamorati per farli tornare uniti come prima.