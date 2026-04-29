I Cesaroni cambiano di programmazione: la novità per il pubblico di Canale 5

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I Cesaroni sono tra le serie tv più seguite in questo momento in Italia. La fiction con protagonista Claudio Amendola ha fatto registrare ottimi ascolti sui teleschermi di Canale 5 dov’è tornata a distanza di tantissimi anni. In queste ore, Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione per quanto riguarda la messa in onda delle nuove puntate della storica serie tv. Scendendo nei dettagli, da lunedì 4 maggio andrà in onda un solo episodio de I Cesaroni. Una decisione presa da Mediaset per seguire quanto fatto dalla Rai. La rete ammiraglia della tv di Stato trasmetterà domenica 3 maggio un solo episodio di “Roberta Valente: Notaio in Sorrento” a causa dell’allungamento di Affari Tuoi.

I Cesaroni in onda con un solo episodio dal 4 maggio

La fiction con Claudio Amendola andrà in onda con un solo episodio da lunedì 4 maggio sui teleschermi di Canale 5. I Cesaroni saranno trasmessi in formato ridotto come sperimentato dalla Rai con Roberta Valente: Notaio in Sorrento. Una decisione che ha scatenato diverse reazioni da parte del popolo social. Un utente su X ha scritto: “Mediaset e Rai hanno scelto di iniziare questa nuova strategia. Vorrei capire il senso, si aspettano le 22 per vedere mezz’ora di roba. No comment” mentre un altro: “In pratica le fiction diventano l’esperimento di seconda serata, per lasciare spazio a quell’obbrobrio di programma. Fossi come i produttori inizierei a incaz*armi un po’”