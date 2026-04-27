Forbidden fruit, spoiler 27 aprile 2026: Yigit si arrabbia con Halit e litiga con Lila
scoppia la lite tra Lila e Yigit, lui si confida con Sahika. Gli spoiler di Forbidden fruit svelano cosa accadrà oggi.
Va in onda oggi, lunedì 27 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che la situazione prenderà una brutta piega durante la cena.
Le parole di Halit nei confronti di Yigit non verranno affatto gradite dal ragazzo, visibilmente infastidito infatti andrà via dal ristorante e Lila gli correrà dietro.
Spoiler Forbidden fruit 27 aprile 2026: scoppia la lite tra Lila e Yigit, lui si confida con Sahika
Lila proverà a tranquillizzare il fidanzato, i due saliranno in auto e andranno via insieme ma le cose si complicheranno durante il tragitto. Tra loro scoppierà infatti un litigio durante il quale Yigit deciderà di lasciare la ragazza in autostrada.
Quando la Polizia accompagnerà Lila a casa lei racconterà l’accaduto alla sua famiglia che si arrabbierà molto a causa dell’atteggiamento di Yigit. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Sahika proverà ad avvicinarsi al nipote vedendolo arrabbiato e triste, lui si confiderà con lei.