Forbidden fruit, spoiler 28 aprile 2026: Sahika aiuta Yigit, Zehra ha dei dubbi su Leyla

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Va in onda oggi, martedì 28 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che dopo il litigio scoppiato tra Yigit e Lila lui si è confidato con la zia mentre era giù di morale.

Sahika proporrà il suo aiuto al nipote affinché riesca a riavvicinarsi alla famiglia Argun. La prima cosa che farà sarà quella di andare da Zerrin per chiederle di dare un’altra possibilità a Yigit.

Spoiler Forbidden fruit 28 aprile 2026: Zerrin fa venire dei dubbi a Zehra su Leyla e Halit

Zerrin farà venire dei dubbi a Zehra, durante una chiacchierata infatti le dirà cosa pensa di Leyla e Halit, lei crede che potrebbero avere una storia d’amore clandestina.

La figlia di Halit con una scusa si presenterà nell’ufficio del padre con lo scopo di parlare con Leyla. Le due andranno insieme in caffetteria, lì Zehra proverà a capire maggiori dettagli sul rapporto del padre con la sua segretaria. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Yildiz non terrà conto del parere contrario del marito, infatti deciderà di andare comunque negli studi televisivi.