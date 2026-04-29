La forza di una donna, spoiler 29 aprile 2026: Arif resta a dormire da Bahar, lei gli confessa…

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C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, mercoledì 29 aprile 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Bahar ed Enver hanno provato moltissima paura dopo aver sentito lo sparo provenire da casa di Sirin, anche Arif si trovava lì e hanno temuto il peggio.

Spoiler La forza di una donna 29 aprile 2026: Doruk e Nisan spaventati, Bahar fa una rivelazione ad Arif

Non appena si sono precipitati a casa di Enver hanno scoperto che la riccia ed Arif stavano entrambi bene, a ferirsi è stato il ladro dopo che si era intrufolato per derubarli, l’uomo però è riuscito a scappare.

Dopo la spaventosa vicenda continueranno la serata cercando di riportare il sereno con i festeggiamenti, i figli di Bahar però saranno ancora spaventati. Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Nisan e Doruk chiederanno ad Arif di restare a dormire a casa loro. Il mattino seguente Bahar gli confesserà che non avrebbe sopportato l’idea di perderlo.