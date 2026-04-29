Grande Fratello Vip, storica gieffina spara a zero su Francesca Manzini: “Grande delusione”

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Grande Fratello Vip si appresta a chiudere i battenti il prossimo 19 maggio con una finale ricca di colpi di scena. Tra le protagoniste assolute di questa edizione vi è Francesca Manzini, diventata famosa in Italia per le sue imitazioni a Striscia La Notizia. In queste ore, la donna è finita al centro di un attacco da parte di una storica gieffina. Si tratta di Daniela Martani, la quale ha postato un messaggio su X contro la concorrente del Grande Fratello Vip. L’ex hostess di Alitalia ha scritto: “Cara Francesca Manzini mi chiedo spesso come mai, quando cercavi di entrare nel mondo dello spettacolo e nessuno ti dava ascolto, eravamo così vicine: pranzi insieme, tempo condiviso, io a casa tua e tu a casa mia. Poi è arrivato il tuo successo e sei sparita. Oggi, quando ci incontriamo, a malapena mi saluti. Sei stata una grande delusione”.

Grande Fratello Vip, Daniela Martani ha definito Francesca Manzini una grande delusione

Daniela Martani ha definito Francesca Manzini una grande delusione. La storica gieffina sembra aver avuto un rapporto d’amicizia con l’imitatrice di Striscia La Notizia che si sarebbe interrotto in malo modo. Il messaggio ha scatenato la reazione del popolo social come questo utente che ha accusato l’ex hostess di Alitalia di aver attaccato l’imitatrice ora che sta in televisione. Di qui, è arrivata la reazione di Daniela Martani che ha ammesso: “Veramente sono anni che Francesca sta in tv, di certo il Grande Fratello Vip non è la prima cosa che fa.” Chissà se le due donne riusciranno a ritrovarsi dopo l’esperienza in televisione? Staremo a vedere…