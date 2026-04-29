Alessandra Mussolini vuole abbandonare il GF Vip: “Antonella non mi dà tregua, io vado via”

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Alessandra Mussolini fino ad ora è sempre stata molto pungente al Grande Fratello Vip e non ha perso occasione per lanciare frecciatine e creare tensioni, stanotte però ha avuto un crollo emotivo.

Cosa è successo nella casa più spiata dagli italiani dopo la diretta? In seguito all’ennesimo battibecco con Antonella Elia è sbottata e ha manifestato il desiderio di abbandonare il reality. Visibilmente agitata è scoppiata a piangere in giardino e ha detto che vuole andare via perché non ce la fa più. Alessandra Mussolini ha fatto sapere che si è stufata della Elia perché non le dà mai tregua.

Alessandra Mussolini pronta ad abbandonare il Grande Fratello Vip: il duro sfogo nella notte

In lacrime la gieffina ha detto che Antonella Elia si trova in una situazione di vantaggio e superiorità rispetto a lei essendo già una finalista, lei infatti non può nemmeno nominarla. Tra le varie cose ha detto: “Me ne voglio andare, non mi va più. Mollo, non ce la faccio. Ho sbagliato a farlo”.

Raggiunta da altri concorrenti ha ribadito di voler abbandonare il Grande Fratello Vip perché non ha più voglia di avvelenarsi lo stomaco a causa di Antonella Elia. Dopo aver detto che sarebbe andata in confessionale ad avvisare gli autori della sua decisione ha aggiunto: “Ma voi siete matti, non resto. Non mi diverto più e sto male, quindi io lascio tutto“. Mentre Alessandra Mussolini faceva le valigie Lucia Ilardo ha provato ancora a farle cambiare idea, lei però ha ribadito che non ce la fa più. Lascerà davvero il reality?