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Puglia, verso l’aumento delle tasse per coprire il deficit della Sanità

Il “profondo rosso” della Sanità della Regione Puglia è al vaglio di una manovra che la Giunta Decaro dovrebbe presentare al Ministero, prevedendo nuovi tagli e soprattutto tasse.

Secondo Ledicola, i numero della manovra prevedono una quota tra i 120 e i 140 milioni arriverà dal bilancio autonomo regionale, attraverso tagli e recupero di risorse. Il resto, circa 220 milioni, dovrà essere coperto con l’aumento dell’addizionale Irpef. È qui che si gioca la partita più delicata, politica prima ancora che contabile. La linea della giunta guidata da Antonio Decaro punta a evitare l’impatto sui redditi più bassi. L’ipotesi sul tavolo è quella di lasciare indenni i primi due scaglioni e concentrare il prelievo sulle fasce medio-alte, sopra i 28mila euro.

Mentre sullo sfondo si intravede un disavanzo ancora più pesante per il prossimo bilancio…