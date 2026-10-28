Forbidden fruit, spoiler 28 ottobre 2026: acceso scontro tra Yildiz e Cansu, una scoperta sconvolge la Yilmaz

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Va in onda oggi, mercoledì 28 ottobre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Cansu ha chiesto aiuto sia ad Emir che ad Ender, ottenendo però dei rifiuti da parte loro.

In preda alla rabbia Cansu ha giurato di nuovo vendetta contro tutti, ma non è ancora chiaro cosa abbia in mente. Per guadagnare punti agli occhi del marito Sahika lo ha convinto ad andare a cena fuori per permettere a Yildiz e Cagatay di restare da soli con l’obiettivo di aiutarli a tornare insieme.

Spoiler Forbidden fruit 28 ottobre 2026: Yildiz turbata, Ender fa un prezioso regalo ad Hasan Ali

Il padre di Omer lo ha allontanato da Adana dopo che si è messo di nuovo nei guai e ha chiesto ad Hasan Ali di badare a lui per un po’. Il Presidente è stato ben felice di aiutare il suo migliore amico, infatti accoglierà con piacere il ragazzo a casa sua.

Intanto, scoppierà un’accesa discussione tra Yildiz e Cansu nell’hotel in cui la ragazza sta allogiando dopo essere stata cacciata da Hasan Ali. La Yilmaz apparirà molto sorpresa quando scoprirà che potrebbero stare Ender e Sahika a coinvolgere la ragazza al fine di separarla da Cagatay. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che la Celebi si sentirà messa in secondo piano dalla Ekinci, deciderà quindi di comprare un oggetto d’antiquariato molto costoso, dopodiché si recherà dal Presidente per regalarglielo.