Gf vip, perché Alex Belli non è stato squalificato? Parla la produzione

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Alex Belli è stato sicuramente il protagonista assoluto della puntata del Gf vip andata in onda lunedì scorso in prima serata sui teleschermi di Canale 5. L’ex attore di Centovetrine oltre ad aver avuto accese discussioni con gli inquilini ha lasciato la Casa. Nel corso della diretta, il marito di Delia Duran fuori controllo si è recato in giardino ed è uscito da una porta anti panico presente lì vicino. Molti utenti in rete hanno ipotizzato possibili provvedimenti nei confronti di Alex Belli, reo di aver lasciato la Casa. Una squalifica che tuttavia non è mai avvenuta. A distanza di giorni, ecco che Fanpage ha deciso di fare luce sulla vicenda. Il noto portale ha contattato alcune persone vicine alla produzione che hanno svelato per quale ragione l’uomo è ancora in gioco.

Alex Belli non è stato squalificato perché non è tecnicamente uscito dal Gf Vip

Come mai Alex Belli non è stato squalificato dal Gf vip? A rivelare la verità c’ha pensato il portale Fanpape, che ha svelato: “Il suo gesto non è stato ritenuto una vera e propria uscita dalla casa, che resta non consentita dal regolamento. Oltre quella porta anti panico, infatti, ci sarebbe un’area tecnica che in passato altro non era che il bagno chimico dell’open house. Dunque, sebbene dalla diretta possa essere sembrato un abbandono del gioco a tutti gli effetti, Alex Belli non è tecnicamente uscito dalla casa del Grande fratello Vip.“

Alex Belli (Screen Mediaset Infinity)