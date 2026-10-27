Forbidden fruit, spoiler 27 ottobre 2026: Yildiz si trasferirsce da Hasan Ali, Sahika prova a…

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Va in onda oggi, martedì 27 ottobre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Yildiz non riesce a perdonare il marito a causa delle bugie che le ha raccontato, infatti è rimasto in hotel anche dopo aver scoperto che non l’ha davvero tradita con Cansu.

Cagatay, sfogandosi con Feride e Guler, si è detto pronto a tutto per riconquistare la fiducia della moglie. Intanto il Presidente ha cacciato Cansu dopo che ha saputo che ha ingannato non solo suo figlio ma anche lui dicendogli di essere la figlia della sua ex moglie.

Spoiler Forbidden fruit 27 ottobre 2026: Cansu cerca il sostegno di Emir ed Ender, entrambi le voltano le spalle

Dopo quello che è successo Hasan Ali deciderà di fare visita a Yildiz in hotel e le dirà di aver mandato via Cansu dopo aver scoperto che ha ingannato tutti. Il suocero riuscirà poi a convincerla a trasferirsi per un po’ a casa sua dal momento che non se la sente di tornare a casa da Cagatay, anche se questo significherà vivere insieme a Sahika.

Nel frattempo Cansu proverà a ottenere il sostegno di Emir perché non ha un posto dove andare dopo che il Presidente l’ha cacciata. Cercherà anche il sostegno di Ender ma nessuno dei due sarà disposto ad aiutarla. In preda alla furia la ragazza manifesterà l’intenzione di ottenere vendetta per come è stata trattata. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Sahika convincerà il marito ad andare a cena fuori per lasciare Cagatay e sua moglie da soli a casa, sperando che questo possa aiutarli a riconciliarsi.