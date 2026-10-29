Tale e quale show, Elettra Lamborghini elogia Jasmine: “Mi denuncia Al Bano?”

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tale e quale show è andato in onda mercoledì 28 ottobre sui teleschermi di Rai 1. La puntata del programma condotto da Carlo Conti ha visto Jasmine Carrisi tornare a far parlare di sé. La ragazza ha imitato Elettra Lamborghini, che quest’anno è la giudice del programma al fianco di Cristiano Malgioglio. La figlia di Loredana Lecciso si è esibita sulle note di Pistolero, uno dei grandi successi della cantante. Un’esibizione che è piaciuta particolarmente ad Elettra Lamborghini, la quale ha lasciato la sua sedia per raggiungere la figlia di Al Bano Carrisi. Proprio qui la donna si è resa protagonista di un simpatico siparietto con Jasmine, tanto da dichiarare: “Brava! Sei il mio orgoglio! Ma non è che Albano mi denuncia per ‘sta roba? Sei stata pazzesca. Sai qual è l’unica cosa che ti manca? Hai bisogno di un po’ di Svitor, ti devi un po’ svitare. Io però stasera sembro Maria Goretti! Ma sono veramente fiera di te sorella“

Elettra Lamborghini elogia Jasmine Carrisi a Tale e quale show

Elettra Lamborghini ha elogiato Jasmine Carrisi nel corso dell’ultima puntata di Tale e quale show. L’artista sembra essere rimasta piacevolmente colpita dalla figlia di Al Bano a differenza di Cristiano Malgioglio, che è tornato a criticarla. Proprio la giovane è stata ospite della puntata de La volta buona del 28 ottobre dove ha parlato della sua performance nel programma. La ragazza ha ammesso: “Cosa hanno detto i giudici della mia esibizione? Eletta ha detto che sono il suo orgoglio… Malgioglio invece dice che, più che una Lamborghini, gli sono sembrata una Panda a gas!“

Jasmine Carrisi (Screen Raiplay)