Forbidden fruit, spoiler 26 ottobre 2026: Yildiz non vuole tornare a casa, Cagatay vuole riconquistarla

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Va in onda oggi, lunedì 26 ottobre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Yildiz non ha voluto sentire ragioni dopo aver beccato suo marito in una camera d’hotel con Cansu.

Delusa e amareggiata per il ‘tradimento’, la Yilmaz è andata via di casa. Intanto Hasan Ali, dopo aver scoperto la verità su Cansu, l’ha cacciata di casa. La ragazza gli ha rivelato che sono state Ender e Sahika ad assodarla, ma nessuno le ha creduto, mentre andava via ha giurato che si vedicherà di tutti loro.

Spoiler Forbidden fruit 26 ottobre 2026: Cagatay si confida con Feride e Güler, il marito di Yildiz è pentito

Emir, Caner e Cagatay hanno provato a spiegare a Yildiz cosa è successo davvero in hotet con Cansu, cioè che era un piano per incastrarla dopo che aveva ingannato il figlio del Presidente. Al momento, però, la Yilmaz sarà troppo ferita e scossa a causa delle bugie che le ha raccontato il marito.

Yildiz sta vivendo in hotel con Asuman e il piccolo Halit Can, la madre le farà molte pressioni ma lei si rifiuterà di tornare a casa dopo quello che è successo con il marito. Anche se lui non l’ha davvero tradita le ha nascosto la verità e questo la fa soffrire molto. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Cagatay parlerà a cuore aperto con Feride e Güler, confesserà di essere pentito e che farà di tutto per farsi perdonare dalla moglie.