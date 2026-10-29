Amadeus alla conduzione di un game show su Canale 5? La soffiata di Fiorello

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Amadeus è tra i conduttori più amati in Italia. Dopo l’esperienza poco brillante sul gruppo Discovery, l’uomo ha trovato spazio a Mediaset. Il presentatore è infatti il nuovo insegnante di canto di Amici mentre è spesso ospite di Tu si que vales, il programma condotto da Elisabetta Canalis sui teleschermi di Canale 5. In queste ore, il nome di Amadeus è tornato prepotentemente a galla per un’indiscrezione che se fosse confermata farebbe felici senz’altro tutti i suoi fans. L’uomo potrebbe sbarcare alla conduzione di Passaparola, lo storico game show che per tanti anni è stato condotto da Gerry Scotti.

Amadeus alla guida di Passaparola? La soffiata di Rosario Fiorello

Amadeus potrebbe condurre un game show su Canale 5. A lanciare la soffiata è stato il suo caro amico Rosario Fiorello, il quale ha dichiarato nel corso de La Pennicanza: “Amadeus non la sa manco lui, probabilmente gli proporranno Passaparola. Amici della Rai, o lo riprendete subito prima che gli propongano Passaparola… Torna pure Ok, il prezzo è giusto: Mediaset, ventata di novità”. Il mattatore siciliano avrebbe lanciato uno scoop clamoroso in merito al futuro del suo amico. Non resta che attendere le prossime settimane per vedere se troverà conferma.