Spettacolo Italia

Amadeus alla conduzione di un game show su Canale 5? La soffiata di Fiorello

Giulia Bertaccini29 Ottobre 2026
Amadeus non esclude il ritorno in Rai, il flop sul Nove
Amadeus (Screen Witty Tv)
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Amadeus è tra i conduttori più amati in Italia. Dopo l’esperienza poco brillante sul gruppo Discovery, l’uomo ha trovato spazio a Mediaset. Il presentatore è infatti il nuovo insegnante di canto di Amici mentre è spesso ospite di Tu si que vales, il programma condotto da Elisabetta Canalis sui teleschermi di Canale 5. In queste ore, il nome di Amadeus è tornato prepotentemente a galla per un’indiscrezione che se fosse confermata farebbe felici senz’altro tutti i suoi fans. L’uomo potrebbe sbarcare alla conduzione di Passaparola, lo storico game show che per tanti anni è stato condotto da Gerry Scotti.

Amadeus alla guida di Passaparola? La soffiata di Rosario Fiorello

Amadeus potrebbe condurre un game show su Canale 5. A lanciare la soffiata è stato il suo caro amico Rosario Fiorello, il quale ha dichiarato nel corso de La Pennicanza: “Amadeus non la sa manco lui, probabilmente gli proporranno Passaparola. Amici della Rai, o lo riprendete subito prima che gli propongano Passaparola… Torna pure Ok, il prezzo è giusto: Mediaset, ventata di novità”. Il mattatore siciliano avrebbe lanciato uno scoop clamoroso in merito al futuro del suo amico. Non resta che attendere le prossime settimane per vedere se troverà conferma.

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