Edison apre il nuovo training center per la formazione delle competenze nelle energie rinnovabili a Foggia

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Cresce il progetto Scuola dei Mestieri dell’energia e l’impegno di Edison nella formazione delle competenze tecnico professionali dei giovani: al via il primo corso per formare tecnici specializzati nell’installazione e manutenzione di impianti eolici e fotovoltaici.

Foggia, 29 ottobre 2026 – Edison ha inaugurato oggi il nuovo TRAINING CENTER per la formazione di tecnici degli impianti rinnovabili eolici e fotovoltaici dando vita ad un nuovo polo formativo della Scuola dei Mestieri dell’Energia, iniziativa avviata a Lecce nel 2021 in collaborazione con Aforisma School of Future con i percorsi di formazione tecnico-professionale per la qualifica di operatore di impianti termoidraulici e che, in questa edizione, vede la partecipazione di Adecco, leader mondiale in consulenza e soluzioni HR.

La Scuola dei Mestieri costituisce un ecosistema formativo territoriale nel quale imprese, agenzia per il lavoro, istituzioni scolastiche, enti di formazione e istituzioni pubbliche del territorio collaborano per orientare i giovani nella scelta dei percorsi di studio, progettano percorsi di formazione tecnico-professionale e co-gestiscono i processi di apprendimento teorico e pratico per formare giovani occupabili nelle imprese che operano nel settore dell’energia e nell’indotto ad esso collegato.

Il nuovo polo formativo presso il Training Center di Foggia avvia la sua attività nel mese di novembre con il primo corso per installatori e manutentori di impianti civili e industriali per l’energia, impiegabili nella conduzione di impianti eolici e fotovoltaici. Il percorso è rivolto a giovani diplomati e diplomandi under 25 e consente il conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS), un titolo di studio riconosciuto a livello nazionale e corrispondente al IV livello dell’European Qualifications Framework (EQF), una certificazione con valore legale e immediatamente spendibile nel mercato del lavoro italiano ed europeo.

Presso il Training Center i giovani potranno seguire lezioni di formazione teorica guidati da formatori provenienti dal mondo della formazione e da manager aziendali, apprendere le competenze pratiche su un impianto e una navicella di generazione eolica perfettamente funzionante ed adibita esclusivamente ad attività di training installata presso la struttura del training center, completare il percorso formativo con attività sul campo lavorando presso rilevanti imprese del settore partner del progetto sotto la guida e la tutorship di maestri di mestiere di lunga esperienza professionale.

Un percorso di formazione della durata di un anno, costruito nel contesto di un contratto di apprendistato duale di primo livello, retribuito fin dal primo giorno e con importo economico crescente nel corso dello stesso contratto; al termine del percorso e superato l’esame finale, i giovani conseguiranno il titolo di studio di Tecnico dell’installazione e della manutenzione di impianti civili e industriali per l’energia e avranno l’opportunità di proseguire questa esperienza professionale sempre tramite Adecco presso le aziende partner del progetto, accrescendo ulteriormente le loro competenze tecnico-professionali con un contratto di apprendistato professionalizzante o anche proseguendo gli studi nell’ambito della nuova filiera della formazione tecnico-professionale di terzo livello avviata con la recente riforma ministeriale.

«La transizione energetica richiede tecnologie e investimenti, ma soprattutto giovani con le competenze necessarie per realizzarla. Con la Scuola dei Mestieri dell’Energia, Edison contribuisce a valorizzare le professioni tecnico-professionali nel settore energetico, in coerenza con la recente riforma della filiera formativa tecnologico-professionale. In collaborazione con le imprese, il mondo della formazione e il territorio, la Scuola dei Mestieri costruisce percorsi di orientamento e formazione in alternanza studio-lavoro, necessari a soddisfare la futura domanda di competenze tecnico-professionali e di mestieri impiegabili nel settore dell’energia del vento e del sole, trasformando la transizione energetica in un’opportunità concreta di lavoro qualificato per i giovani e di valore economico e sociale per il territorio. Dopo l’avvio dell’iniziativa a Lecce, oggi apriamo a Foggia un nuovo polo formativo intitolato alla memoria di Massimiliano Cucciniello. La Puglia ha rappresentato e rappresenta tutt’oggi un territorio strategico per lo sviluppo dei nostri investimenti nel settore delle energie rinnovabili e un polo di riferimento per la formazione di competenze e la trasmissione di esperienze su queste tecnologie alle nuove generazioni: con il nuovo Training Center vogliamo valorizzare ulteriormente questo patrimonio, anche su scala nazionale», ha dichiarato Giorgio Colombo, Executive Vice President Human Resources & ICT di Edison.

«Il nostro lavoro non è soltanto trovare il talento che le imprese cercano oggi, ma contribuire a creare quello di cui il Paese avrà bisogno domani. Con la Scuola dei Mestieri e il nuovo Training Center Edison contribuiamo a tradurre questa visione in un progetto concreto: giovani assunti fin dal primo giorno attraverso l’apprendistato, aziende coinvolte nella costruzione delle competenze e formazione collegata ai reali fabbisogni del settore energetico. È così che possiamo avvicinare due mondi che troppo spesso restano distanti: le imprese che cercano professionalità e i giovani che cercano opportunità. Investire nelle persone significa accompagnare la transizione energetica e, nello stesso tempo, rendere Foggia e il suo territorio più competitivi, attrattivi e capaci di futuro», ha commentato Michele Frezza, Head of Staffing Solutions di Adecco.

«Costruire professionalità tecniche richiede tempo, continuità e la collaborazione di molti soggetti. È questa la sfida che affrontiamo con Edison attraverso la Scuola dei Mestieri dell’Energia: un ecosistema che mette in connessione i fabbisogni delle imprese con le competenze e le risorse già presenti nei territori, facendo lavorare insieme scuole, enti di formazione, ITS Academy e sistema produttivo. A Foggia questa visione prende forma in un percorso in cui le imprese investono direttamente nella formazione, condividendo le competenze dei propri tecnici e manager e assumendo i giovani fin dal primo giorno d’aula. Un impegno condiviso che vogliamo trasformare in un fattore concreto di sviluppo locale, capace di generare le professionalità necessarie, formazione che serve e buona occupazione», ha concluso Elisabetta Salvati, Presidente di AFORISMA School of Future.

Secondo il rapporto 2025 di CNEL e Unioncamere, nel periodo 2025-2030 le imprese italiane esprimeranno un fabbisogno di circa 3,7 milioni di lavoratori con competenze tecniche, oltre due terzi dei quali non laureati. In questo contesto si inserisce la Scuola dei Mestieri dell’Energia, che con l’esperienza pilota di Lecce ha già realizzato 8 corsi formativi, costruito una rete di oltre 60 imprese partner e assicurato un alla totalità dei giovani che hanno portato a termine il percorso formativo. Il progetto ha inoltre coinvolto e contribuito a orientare nelle scelte di studio e lavoro quasi 3.000 studenti del territorio pugliese. Risultati che confermano il valore del modello e ne sostengono l’estensione a nuovi territori.

Edison

Edison è società leader dell’energia, con oltre 140 anni di storia e primati che ne fanno il più antico operatore del settore in Europa. L’azienda, che avviò l’attività a Milano nel dicembre 1883, ha inaugurato l’inizio di una nuova era attraverso il processo di elettrificazione del Paese, contribuendo in modo tangibile al progresso sociale, culturale, economico ed industriale italiano. Oggi Edison impiega oltre 6.000 persone, operando in Italia ed Europa nella produzione rinnovabile e low carbon, nell’approvvigionamento e vendita di gas naturale, nella mobilità sostenibile, e attraverso Edison Energia ed Edison Next nei servizi energetici, ambientali e a valore aggiunto per clienti, aziende, territori e Pubblica Amministrazione. Il Gruppo è impegnato in prima linea nella sfida della transizione energetica, in coerenza con i Sustainable Development Goals dell’Onu e le politiche europee di decarbonizzazione. Edison gestisce oltre 20 grandi dighe e ha un parco di produzione di energia elettrica altamente flessibile ed efficiente, composto da 250 centrali tra impianti idroelettrici, eolici, solari e termoelettrici a ciclo combinato a gas ad alta efficienza per una potenza complessiva di circa 8 GW; e soddisfa l’approvvigionamento di GNL e gas naturale del Paese, grazie a un portafoglio ampio e altamente diversificato pari a 13 miliardi di metri cubi all’anno e a tre navi metaniere. Nel 2021 Edison ha istituito la Fondazione EOS, Edison Orizzonte Sociale, la fondazione d’impresa con cui la società consolida il proprio impegno sociale contribuendo con le proprie persone e competenze agli obiettivi dell’Agenda 2030.