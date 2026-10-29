Giulia Salemi: “Tradita da Pierpaolo Pretelli?”, parla l’influencer

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Giulia Salemi è tra i personaggi più chiacchierati in questo ultimo periodo. L’influencer italopersiana ha preso parte alcune ore fa alla presentazione della seconda stagione di The Traitors, dove sarà tra le concorrenti. La donna ha deciso di mettersi nuovamente in gioco nel reality show condotto da Alessia Marcuzzi su Amazon Prime Video. Proprio all’evento, Giulia Salemi ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni. L’influencer italopersiana ha parlato col portale Leggo in merito all’avventura fatta nel format. Alla domanda, se è mai stata tradita, la conduttrice di Non lo faccio per moda ha ammesso: “Dal punto di vista sentimentale non sono stata tradita, dal punto di vista dell’amicizia mi è successo”, con chiaro riferimento alla relazione con Pierpaolo Pretelli.

Giulia Salemi non è stata tradita da Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi ha ammesso di non essere mai stata tradita in amore. La donna ha smentito le voci che stavano circolando con sempre più insistenza sul web. Il portale Dagospia aveva riportato nei giorni scorsi che alla base della rottura tra l’influencer e Pierpaolo Pretelli c’era un tradimento. Sempre il noto sito di cronaca rosa aveva ipotizzato un clamoroso ritorno di fiamma tra l’ex concorrente del Grande fratello vip e Ariadna Romero. Rumors su di un tradimento che sembrano essere stati ufficialmente smentiti dalla podcaster.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli (Foto Ig @giuliasalemi)