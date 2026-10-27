Helena Prestes sbotta sui social: “Stai zitta str*nza”, con chi ce l’ha

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Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione mediatica. La modella brasiliana si è resa protagonista di un vivace botta e risposta sui social. Tutto è iniziato quando l’ex concorrente del Grande Fratello ha pubblicato un post nel suo profilo X dove ha parlato delle elezioni presidenziali avvenute in Brasile tra Lula da Silvia e Flavio Bolsonaro. La donna ha scritto: “Le elezioni in Brasile sono un tema che sento di voler vivere in modo personale, senza necessariamente esprimere un’opinione pubblica. In questo momento preferisco non entrare nel merito delle manifestazioni: il clima è già abbastanza pesante e non tutto ciò che pensiamo dobbiamo per forza condividerlo.” Il pensiero di Helena Prestes ha scatenato pareri contrastanti: chi ha difeso la sua scelta di tenere segreta la sua opinione sulle elezioni e chi l’ha accusata di simpatizzare per Flavio Bolsonaro del partito di estrema destra.

Helena Prestes, perde le staffe contro un utente: c’entrano le elezioni in Brasile

Un utente rispondendo al post di Helena Prestes ha scritto: “È una truffatrice… era ovvio che fosse di estrema destra”, con chiaro riferimento a Bolsonaro. Accuse che hanno fatto perdere le staffe alla compagna di Javier Martinez, la quale ha risposto: “Stai zitta, str*nza, non saprai mai niente di me a meno che non sia io a condividere, e non ho condiviso niente su queste elezioni. Non lo farò… il problema qui è che ti sei dimenticata che il voto è segreto e io ho appena dichiarato che non dichiarerò niente, cos’altro non capisci? Nel tuo caso è ovvio che sei una gran rompipalle”. Intanto il popolo verdeoro ha rieletto Lula da Silvia come presidente del Brasile per la quarta volta con il 51,8% dei voti contro il 48,2% di Bolsonaro.

Shut up bitch you’re never gonna know nothing about me unless I’m sharing and I did not share anything about this election. Will not … the problem here is that you forgot the vote is secret and I just pronounced that I’m not gonna pronounce anything what else you don’t… — helenaprestes 🐅 (@helenaprestes) October 26, 2026