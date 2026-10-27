Valeria Marini al GF Vip confessa: “La mia vita privata è un disastro, sono stata ingannata”

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Il percorso di Valeria Marini al Grande Fratello Vip sta vivendo molti alti e bassi. Più volte ha anche minacciato di abbandonare il reality a causa di alcuni momenti che non l’hanno fatta sentire serena nella casa.

La gieffina si è resa protagonista di accesi battibecchi nella casa più spiata dagli italiani, soprattutto con Giulia Provvedi. Le due hanno litigato in modo animato nei giorni scorsi e non sono riuscite a trovare un punto di incontro per via delle loro incompatibilità caratteriali. Al Grande Fratello Vip si è lasciata sfuggire anche alcune confidenze sulla sua sfera personale, ieri ha fatto sapere che vive in una ‘prigione dorata’, dalla quale ha cercato di uscire per ritrovarsi.

Valeria Marini parla della sua sfera sentimentale al Grande Fratello Vip: le commoventi rivelazioni della showgirl

Da parecchio tempo la nota soubrette stellare non è legata sentimentalmente a qualcuno. Nella casa più spiata dagli italiani ha rivelato che la sua vita privata è un disastro perché è sempre stata intrappolata nel suo lavoro. Lei ama moltissimo la sua sfera professionale, ma a causa degli impegni lavorativi non ha molto tempo per fare nuove conoscenze.

Quando ha provato a lasciarsi andare a nuove frequentazioni è stata sfortunata, la gieffina ha confessato di essere stata ingannata, derubata e imbrogliata da alcuni uomini sbagliati incontrati nella sua vita. Nonostante tutto, però, non smette di credere nell’amore. Valeria Marini ha rivelato che la serenità familiare le manca, perché a causa dell’esperienza della madre c’è stata una frattura. Ha poi aggiunto: “Mi sono successe tante cose molto dure ma sono sempre andata avanti col sorriso, cercando di farmi scivolare tutto. Però, è stata molto dura“.