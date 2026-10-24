Forbidden fruit, spoiler 24 ottobre 2026: Cansu smascherata e umiliata, lei giura di vendicarsi

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Va in onda oggi, sabato 24 ottobre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 15.30 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano ch ci sarà molto trambusto nella villa del Presidente dopo la morte di Mahmut e tutti i sospetti ricadranno su Sahika, contro di lei però non ci sono prove.

Convinta che il marito l’abbia tradita con Cansu, Yildiz ha deciso di andare via di casa insieme alla madre e al figlio. Verrà però a galla che si trattava di un piano, organizzato da Emir e Caner, per smascherare Cansu. Quando Feride informerà Hasan Ali del presunto tradimento lui avrà un duro confronto con il figlio.

Spoiler Forbidden fruit 24 ottobre 2026: Sahika spaventa Ender, Cansu viene umiliata e cacciata via

Cagatay per difendersi deciderà di raccontare al padre come sono andate davvero le cose, cioè che era una trappola per Cansu. Intanto Sahika cercherà di non essere scoperta in merito alla morte di Mahut e spaventerà Ender, dopodiché dirà al marito che Cansu non ha detto la verità sulla sua identità.

Dopo essere stata scoperta la ragazza proverà ad accusare la Celebi e Sahika, nessuno però le crederà e la manderanno via. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che, in preda all’umiliazione, Cansu giurerà di vendicarsi. Approfittando della fragilità di Zehra, la Ekinci cercherà di renderla ancora più dipendente da lei.