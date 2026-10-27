Gf Vip, Alex Belli vittima di un incidente nella Casa: cos’è accaduto durante la diretta

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Alex Belli è stato il grande protagonista dell’ultima diretta del Gf Vip che è stata seguita da oltre 1 milione e mezzo di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. L’ex attore di Centovetrine ha prima litigato con Alessandro Roncaccia e Piera Meloni in merito alla loro storia d’amore e poi ha avuto un acceso confronto con Giulia Provvedi per alcuni dissidi accaduti nella Casa. Il momento clou, tuttavia, è arrivato nel momento delle nomination quando alcun gieffini l’hanno definito aggressivo per il suo modo di fare nel gioco. Parole che non sono piaciute per nulla ad Alex Belli, che ha perso la testa. L’uomo ha urlato: “Mi avete proprio rotto! Io me ne vado, aprite questo cavolo di coso, forza. Mi sono rotto, aprite questa porta! Apritela subito. No dai, basta, non è il mio Gf Vip questo, non si può fare niente qua. Dai, vado fuori”. L’uomo è quindi scappato da una porta antipanico presente nel giardino prima di far ritorno in Casa qualche minuto dopo.

Alex Belli si è ferito ad una mano durante la fuga dal Gf Vip

Nel corso della fuga, Alex Belli è rimasto vittima di un piccolo incidente. L’ex attore di Centovetrine fuori controllo si è ferito ad una mano dopo aver dato un pugno ad una porta. A raccontare l’accaduto è stato l’uomo nel corso del dopo diretta del Gf Vip, tanto da dichiarare: “Ho male alla mano perché ho dato un pugno alla porta, non pensavo di farmi male. Scusate, ma ho questa cosa qui, mi scatta e reagisco così. Sono un impulsivo, durante quel dissing non c’ho più visto. Dovete capire che sono un impulsivo e piuttosto che dire cose brutte preferisco uscire, ho questa cosa qua. Il mio piano di dissing è un altro, mettermi a litigare con dei ventenni non mi va“

Alex Belli (Screen Mediaset Infinity)