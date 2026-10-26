Il Paradiso delle Signore anticipazioni 26 ottobre 2026: Marcello prende una drammatica decisione, Marta è sconvolta

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, lunedì 26 ottobre 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.00 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Guarnieri deciderà di intervenire per aiutare Riccardo e per rimediare all’errore che il figlio ha commesso nei confronti di Carla. Il figlio di Umberto, però, non avrà più intenzione di portare avanti il progetto del fast food.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 26 ottobre 2026: Concetta decide di affrontare Agata, la novità ha turbato Marta

Dopo essere venuto a conoscenza delle difficoltà economiche che Il Paradiso sta affrontando, Marcello prenderà una drammatica decisione, lui avrà il sospetto che sia stato lui a causare il problema per via dell’accordo fatto con le navi da crociera. Dopo aver trascorso qualche giorno a Firenze, Ciro tornerà a casa e le tensioni non mancheranno.

La delicata situazione che si è creata a casa Puglisi a causa della decisione di Agata spingerà Concetta ad affrontare la figlia da sola. Nel frattempo Lia si lascerà sfuggire altri dettaglio con Matteo in merito al suo rapporto con il padre. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che l’inaspettata novità ha sconvolto Marta, specie perché è consapevole che la sua vita cambierà, però potrà contare sul sostegno di Adelaide.