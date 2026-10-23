Forbidden fruit, spoiler 23 ottobre 2026: Yildiz delusa va via di casa, Sahika uccide Mahmut

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, venerdì 23 ottobre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Sahika sta provando ad avvicinarsi ad Hasan Ali perché non vuole mettere fine al loro matrimonio.

Cagatay ha messo in atto un piano contro Cansu con l’aiuto di Caner ed Emir, ha finto di essersi ubriacato di nuovo e lei è caduta nella sua trappola. Il marito di Yildiz, dopo che Cansu lo ha raggiunto, alla ragazza ha detto di essere a conoscenza del suo inganno

Spoiler Forbidden fruit 23 ottobre 2026: Sahika cerca di dare la colpa a Zehra, Sedai e Hasan Ali la aiutano

Nel momento in cui Yildiz sorprenderà il marito insieme a Cansu penserà che lui l’abbia tradita e, in preda alla delusione, andrà via di casa insieme al piccolo Halit Can e ad Asuman. Intanto Mahmut, dopo aver frainteso l’ordine del Presidente, proverà a uccidere Sahika. In realtà Hasan Ali voleva metterlo alla prova, convinto che gli avrebbe confessato il suo tradimento.

Ad avere la meglio sarà Sahika durante l’aggressione, la donna infatti si difenderà e Mahmut perderà la vita. La Ekinci, non volendo affrontare le conseguenze del suo gesto, cercherà di addossare la colpa dell’omicidio a Zehra. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che saranno Sedai e Hasan Ali a proteggere la Argun, alla Polizia diranno che è stata una guardia ad uccidere Mahmut per mettere in salvo Sahika.