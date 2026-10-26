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COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI: APERTURA CONTINUATA DEL CIMITERO FINO AL 2 NOVEMBRE

In occasione delle ricorrenze di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti, il Comune di Manfredonia ha disposto l’ampliamento temporaneo dell’orario di apertura del Cimitero comunale, per agevolare l’afflusso dei cittadini e consentire a tutti di rendere omaggio ai propri cari.

Da lunedì 26 ottobre a lunedì 2 novembre 2026 il Cimitero resterà aperto con orario continuato dalle ore 7:00 alle ore 17:30.

Nelle giornate dell’1 e 2 novembre sono inoltre previste le celebrazioni religiose presso la Cappella Cimiteriale “Santa Maria dell’Umiltà”, curate da Padre Francesco De Rienzo della Pastorale Camilliana Itinerante.

Domenica 1 novembre, Solennità di Tutti i Santi, la Santa Messa sarà celebrata alle ore 10:00.

Lunedì 2 novembre, Commemorazione dei Defunti, le Sante Messe del mattino saranno celebrate alle ore 8:30, 10:00 e 11:15. Nel pomeriggio, alle ore 16:30, si terrà la celebrazione eucaristica con la presenza dell’Arcivescovo Padre Franco Moscone.

“La ricorrenza del 2 novembre richiama ciascuno di noi al valore della memoria e al legame profondo con le persone care che non sono più con noi. Come Amministrazione vogliamo garantire le migliori condizioni possibili affinché tutti possano recarsi al Cimitero e vivere questi giorni con raccoglimento e serenità”, dichiara il Sindaco Domenico La Marca.

“Queste giornate rappresentano per tante famiglie un momento particolarmente sentito, legato alla memoria e agli affetti. Possono essere anche un’occasione per entrare nella Cappella di Santa Maria dell’Umiltà, luogo che custodisce una pagina importante della storia religiosa della nostra città. L’antica chiesa conventuale di Santa Maria della Vittoria, fondata dai Cappuccini nel 1571 e oggi inglobata nel Cimitero, è infatti legata alla vicenda umana e spirituale di San Camillo de Lellis, che giunse a Manfredonia il 1° dicembre 1574. Fu proprio da questo convento che, il 1° febbraio 1575, partì per San Giovanni Rotondo, in un viaggio destinato a segnare profondamente la sua conversione. Tornò a Manfredonia il giorno successivo profondamente cambiato e vi rimase ancora alcuni mesi. Ricordare anche questa storia significa riscoprire un luogo che molti frequentano, ma del quale forse non tutti conoscono il grande valore storico, artistico e spirituale”, dichiara Maria Teresa Valente, Assessora al Welfare e Cultura con delega ai Servizi Cimiteriali.

A partire da martedì 3 novembre entrerà invece in vigore l’orario invernale, con apertura dalle ore 7:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00.