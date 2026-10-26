Gabriele Govoni ritrova l’amore con Chiara, lei svela: “Con me non è geloso”

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Quello tra Gabriele Govoni e Sara Palumbieri è stato un amore molto tormentato, giunto al capolinea durante l’ultima edizione di Temptation Island. In varie occasioni lei ha rivelato che non sopportava l’ossessiva gelosia dell’ex fidanzato che non la faceva mai sentire libera.

Dopo il reality dei sentimenti entrambi hanno voltato pagina, lei di recente ha fatto sapere che sta frequentando un ragazzo che la fa ridere molto e la rende felice. A Verissimo anche l’ex volto di Temptation Island ha rivelato che ci sono novità nella sua sfera sentimentale, sta frequentando una ragazza che si chiama Chiara e si sta trovando molto bene con lei.

Gabriele Govoni torna a sorridere con Chiara dopo Temptation Island: cosa ha detto lei in merito al loro rapporto

L’ex fidanzato di Sara Palumbieri a Verissimo ha detto di aver visto l’intervista della sua ex e si è detto felice di averla vista serena, pensa che entrambi si meritino di essere felici dopo aver affrontato tanti momenti, sia belli che brutti, nella loro relazione durata sette anni. Riferendosi alla sua gelosia ha detto che non ere l’unico problema del loro rapporto, molte volte si sono lasciati e ripresi e lei tornava dal suo ex.

Gabriele Govoni ha fatto sapere che l’ex fidanzata lo portava ad essere geloso perché negli anni Sara ne ha combinate tante, lui pensa che lo abbia anche tradito. Silvia Toffanin ha poi mandato in onda un video di Chiara, la nuova fidanzata di Gabriele. Parlando di lui la ragazza ha detto che nel programma le era sembrato un ragazzo molto geloso, ma con lei non lo è. Ha poi aggiunto: “Mi lascia i miei spazi, vado a lavoro, esco con le mie amiche e sta crescendo molto. Ha una maturità che mi ha stupito: è presente, mi ascolta e mi dà dei consigli ottimi, posso parlare con lui di qualsiasi cosa”.