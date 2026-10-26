Javier Martinez inedito: “Scoperte cose nuove di me”, la rivelazione

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Javier Martinez è tra i personaggi più apprezzati usciti dalla casa del Grande fratello. L’uomo ha preso parte al reality show nel 2024 dove si è messo in mostra sia per il suo modo di fare da leader silenzioso che per la sua storia d’amore con Helena Prestes, che ancora oggi dura. In queste ore, il 30enne argentino ha iniziato una nuova avventura. Scendendo nei dettagli, l’uomo ha cominciato a studiare recitazione presso una scuola di teatro di Milano. In un post pubblicato su Instagram si vede l’ex gieffino parlare col suo maestro di recitazione in merito alle sensazioni che ha provato nel corso della lezione. In questa circostanza, Javier Martinez ha dichiarato le seguenti parole: “Mi piace il fatto di rompere questo muro della timidezza..Mi permette di scoprire delle parti di me che non ho avuto modo di scoprire. Mi piace tantissimo uscire dalla zona comfort perché mi permette di crescere…” .

Javier Martinez ha iniziato a studiare recitazione

Il compagno di Helena Prestes ha deciso di provare la carriera da attore dopo aver detto addio alla pallavolo. Javier Martinez ha infatti iniziato a studiare recitazione a Milano insieme ad una scuola di teatro abbastanza conosciuta. L’uomo sembra aver capito cosa fare in futuro dopo una parentesi come modello-influencer. Nel frattempo, l’ex pallavolista è reduce da un breve viaggio in Spagna e più precisamente a Malaga in compagnia di alcuni ex geffini tra cui Lucia Ilardo, Mattia Fumagalli e Michael Castorino. L’aspirante attore ha preso parte alle riprese di Blindgate, un progetto che verrà svelato prossimamente sui social.