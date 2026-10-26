Uomini e Donne, Ketrin Bruno parla di Giovanni dopo l’eliminazione: “Non è pronto per una nuova conoscenza”

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Non sono molte le ragazza che hanno colpito Giovanni Grazioso a Uomini e Donne, inizialmente Ketrin Bruno sembrava essere tra le sue preferite ma dopo la loro esterna ha deciso di eliminarla perché non è scattato nulla tra loro.

In studio il tronista ha spiegato che dopo la loro uscita non ha provato nulla, non ha ripensato alla loro esterna quando era a casa e questo gli ha fatto capire di non provare interesse nei suoi confronti. L’ex corteggiatrice ha confermato che la scintilla non è scattata nemmeno da parte sua, infatti non aveva intenzione di rimanere in trasmissione.

Le prime parole di Ketrin Bruno dopo che Giovanni Grazioso l’ha eliminata: cosa ha detto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Intervistata da Lorenzo Pugnaloni l’ex corteggiatrice ha rivelato che dopo l’esterna anche lei aveva capito che erano incompatibili. Si è definita una persona indipendente che tiene molto alla sua libertà, a parer suo in una relazione rispetto e fiducia sono cose fondamentali e nessuno dovrebbe sentirsi limitato.

Riferendosi a Giovanni Grazioso ha poi detto di averlo visto confuso nelle sue conoscenza, lei però cerca una persona determinata che sappia cosa vuole. Nello studio di Uomini e Donne è stato lui a parlare per primo, ma anche lei aveva deciso di mettere fino alla loro conoscenza ed è per questo che non prova alcun rimpianto o rancore. La sensazione provata dall’ex corteggiatrice è che il tronista non sia ancora pronto a iniziare una nuova conoscenza, ne aveva parlato anche con lui. Ketrin Bruno ha poi aggiunto: “Giovanni mi aveva detto di sentirsi pronto a mettersi in gioco, ma sinceramente, per quello che ho potuto percepire io, non mi ha trasmesso questa convinzione“.