Forbidden fruit, spoiler 25 maggio 2026: Emir prova a far colpo su Dilara, Yildiz scopre che Zehra…

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Va in onda oggi, lunedì 25 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Erim ha venduto la sua chitarra per dare i soldi al padre convinto che ancora si trovi in una pessima situazione economica.

Ender, insospettita dal comportamento di Halit, lo ha fatto seguire da Caner perché pensa che l’uomo stia nascondendo qualcosa. Dopo aver scoperto che ha incontrato Metin ha deciso di indagare sulle azioni possedute dal suo ex marito.

Spoiler Forbidden fruit 25 maggio 2026: Ender organizza un appuntamento a Yildiz, Lila le rivela che…

In ufficio Yildiz ha conosciuto Kerim, un amico di Bulent, ed è rimasta alquanto colpita dall’atteggiamento dell’uomo. Parlandone con Ender quest’ultima ha cercato di convincerla a stare alla larga da lui e le ha procurato un appuntamento con un facoltoso uomo, amico di Kaya.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che, ammaliato da Dilara, Emir proverà a far colpo su di lei fingendo che Yildiz sia la sua assistente. Nel frattempo Lila rivelerà alla Yilmaz che Zehra ha ricominciato a bere, lei le farà una dura ramanzita e butterà via tutte le bottiglie.