Uomini e Donne anticipazioni: Maria De Filippi cambia tutto nella nuova stagione, le novità

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Il pubblico di Uomini e Donne sarebbe rimasto deluso da questa edizione sotto molti punti di vista. I fans hanno criticato amaramente sui social il dating show di Maria De Filippi, che ha pensato bene di correre ai ripari apportando alcune novità per la stagione in arrivo da settembre sui teleschermi di Canale 5. Il programma sta per congedarsi dal pubblico con la scelta di Ciro Solimeno mentre Marco Troiani e Cinzia Paolini torneranno al centro dello studio dove avranno una furiosa lite con Mario Lenti. Il trono over protesterà contro la dama campana per aver creato un clima assurdo all’interno di Uomini e Donne. Ma veniamo alle note dolenti col trono classico che è stato un flop clamoroso. Nessun tronista è rimasto insieme alla sua scelta. Infatti ci sono state tantissime segnalazioni che hanno messo in dubbio la sincerità dei suoi protagonisti. Un po’ meglio nel trono over anche se ci sono state dinamiche fallimentari e ripetizioni eterne visto che sono sempre stati i soliti al centro delle dinamiche.

Uomini e Donne nuova stagione: Maria De Filippi pronta a separare il trono classico da quello over

Secondo Amedeo Venza, Maria De Filippi avrebbe intenzione di rivoluzionare Uomini e Donne con delle importanti novità. La conduttrice avrebbe deciso di tornare alle origini, separando il trono classico da quello over. Il dating show inoltre potrebbe rivedere il pubblico parlante in studio. Come non ricordare Daniela che aveva dimostrato di avere il dente avvelenato con tutti. Il ritorno del pubblico potrebbe rappresentare un aiuto prezioso a Maria De Filippi, Tina Cipollari e Gianni Sperti per quanto riguarda le segnalazioni sui protagonisti dello show.