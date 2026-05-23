Forbidden fruit, spoiler 23 maggio 2026: finisce il periodo buio per Halit, lui però decide di…

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, sabato 23 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 15.40 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che gli amici di Halit non lo hanno aiutato come avevano promesso e lui sarà costretto a trovare un’altra soluzione.

Argun accetterà di lavorare come contabile in un supermercato, intanto Yigit andrà a lavorare nel bar dell’Università dove ha iniziato a lavorare Lila solo per starle accanto.

Spoiler Forbidden fruit 23 maggio 2026: Ender resta nella Holdig, Halit non è più povero

La guerra tra Ender e Sahika non è ancora finita, dopo che è stata licenziata la Celebi troverà uno stratagemma per continuare a lavorare nella holding lasciando la cognata senza parole. Nel frattempo Halit riceverà delle ottime notizie da Metin.

L’avvocato gli comunicherà che è stato represso il colpo di Stato nel Paese in cui lui aveva fatto degli investimenti. Halit acquisirà nuovo potere oltre che una notevole liquidità, lui però gli chiederà di non rivelare queste novità a nessuno. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Argun accetterà il lavoro che gli ha offerto Sahika per poterla controllare e vendicarsi.