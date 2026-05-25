Beautiful, anticipazioni 25 maggio 2026: l’arresto di Poppy sconvolge Brooke e Hope

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, lunedì 25 maggio 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Finn è rimasto molto deluso dal comportamento di Hope, pensa che sia stata davvero irrispettosa quando lo ha baciato e non intende proteggerla mantenendo il segreto. Il dottore, infatti, ha intenzione di raccontare tutto a Steffy.

Anticipazioni Beautiful 25 maggio 2026: Hope e Brooke sconvolte, Poppy resta in carcere

Poppy è stata arrestata dopo che è stato trovato lo zaino di Tom nella sua abitazione, dentro c’era anche la droga che ha stroncato la vita dello Starr e di quella di Hollis. La notizia ha sconvolto praticamente tutti, soprattutto Hope e sua madre.

Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che verranno a galla inconfessabili segreti, ci saranno anche degli inaspettati ritorni. Intanto la madre di Luna resterà ancora in carcere, riuscirà a dimostrare che le gravi accuse contro di lei sono false oppure è stata davvero lei ad ucciderli?