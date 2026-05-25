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ASL Foggia Welfare Days a Manfredonia 27 e 28 maggio 2026: Pap Mobile per lo screening della cervice uterina

e stand informativo sugli ambulatori ginecologici ad alta specializzazione attivati nel Presidio Ospedaliero San Camillo de Lellis

ASL Foggia sarà presente alla seconda edizione dell’evento “Welfare Days”, in programma a Manfredonia il 27 e il 28 maggio 2026. Obiettivo della partecipazione all’iniziativa, organizzata dal Comune di Manfredonia tramite l’Assessorato al Welfare di comunità e alla Cultura, è promuovere la cultura della prevenzione oncologica femminile e far conoscere i nuovi servizi offerti dagli ambulatori ginecologici ad alta specializzazione attivati nel Presidio Ospedaliero San Camillo de Lellis, per garantire sul territorio risposte ai bisogni di salute delle donne.

PAP MOBILE: SCREENING GRATUITO DELLA CERVICE UTERINA

Il 27 maggio 2026, dalle ore 17 alle ore 20, in Largo Diomede sarà possibile aderire allo screening della cervice uterina a bordo del Pap Mobile.

L’invito a partecipare è rivolto alle donne di età compresa tra 25 e 64 anni. L’esame è uno strumentale fondamentale per la prevenzione del tumore del collo dell’utero, perché consente di individuare precocemente eventuali alterazioni e di intervenire in maniera tempestiva.

COME ADERIRE

La partecipazione è volontaria e gratuita. Si può accedere liberamente o previa prenotazione da effettuare:

collegandosi al QR CODE:

oppure scrivendo una mail a segreteriascreening@aslfg.it;

o contattando il Centro screening al numero verde 800957773

Per sottoporsi allo screening è richiesta la tessera sanitaria.

“Il Pap test è un esame indolore che richiede pochi minuti, ma ha un valore enorme perché può salvare la vita”, dichiara Elvira Sparacia, Coordinatrice del Centro Operativo degli Screening oncologici di ASL Foggia. “Lo screening, infatti, consente di aumentare concretamente le possibilità di diagnosi precoce e di cure, migliorando la qualità di vita delle donne”.

STAND INFORMATIVO

Il 27 e il 28 maggio 2026, sempre in Largo Diomede, ASL Foggia sarà presente con uno stand informativo dedicato ai servizi ambulatoriali di ginecologia ad alta specializzazione attivati nel Presidio Ospedaliero San Camillo de Lellis.

Dalle ore 17 alle ore 20, ostetriche e infermiere saranno a disposizione degli utenti per illustrare la nuova organizzazione ambulatoriale e fornire informazioni su tutti i percorsi assistenziali dedicate alla salute delle donne.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Direttore del Dipartimento Materno-Infantile di ASL Foggia, Antonio Lacerenza, e la Direttrice del DSS di Manfredonia, Carmela Fiore, nell’ambito del progetto di rafforzamento dell’assistenza territoriale multidisciplinare del Distretto a cui afferiscono i comuni di Mattinata, Monte Sant’Angelo e Zapponeta.

AMBULATORI GINECOLOGICI AD ALTA SPECIALIZZAZIONE

Dal primo settembre scorso, sono attivi i seguenti ambulatori:

• Sterilità

• Endometriosi

• Fibromi uterini

• Arruolamento per chirurgia ginecologica preventiva

• Ginecologia e ostetricia per donne migranti e potenziali vittime di tratta

• Screening di II livello del cervico carcinoma

• Ecografia morfologica

• Test combinato del primo trimestre

“I nuovi ambulatori specialistici offrono alle donne percorsi diagnostici e assistenziali altamente qualificati, eliminando gli spostamenti fuori provincia o regione legati alla medicina di genere”, spiega Antonio Lacerenza, Direttore del Dipartimento Materno-Infantile. “In questo modo, è possibile garantire una presa in carico globale e multidisciplinare per rispondere ai bisogni di salute femminile, superando la frammentazione dei servizi e al tempo stesso valorizzando le professionalità presenti sul nostro territorio”, sottolinea Carmela Fiore, Direttrice del Distretto Socio Sanitario di Manfredonia.