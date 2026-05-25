The 50 Italia, Helena Prestes svela la sua strategia nel reality show: le dichiarazioni

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The 50 Italia è il reality show appena uscito su Amazon Prime Video. Il nuovo programma vede 50 personaggi provenienti dal mondo dello spettacolo mettersi alla prova in sfide per vincere un montepremi che sarà destinato ad uno spettatore. Tra le concorrenti della prima edizione in onda in questo momento in Italia vi è Helena Prestes, diventata popolare grazie all’esperienza fatta al Grande Fratello nel 2024. La modella influencer ha dimostrato di poter dire la sua anche in questo nuovo programma, dimostrando stoffa per vincere le sfide e grandi intuizioni per quanto concerne le strategie da attuare. Nei giorni scorsi, Helena Prestes ha pubblicato un nuovo post nel suo profilo Instagram in cui ha parlato di The 50 Italia. Nel video, la compagna di Javier Martinez racconta la strategia che intende attuare all’interno dello show.

Helena Prestes vuole arrivare fino alla fine di The 50 Italia: ecco come

Helena Prestes ha dimostrato di essere la più stratega all’interno di The 50 Italia. Nel video pubblicato su Instagram, la 35enne modella di San Paolo dichiara le seguenti parole: “Voglio fare strategia per andare fino alla fine. Ci sono tanti gruppi tiktokers, influencer, televisione italiana. Io voglio uno di ogni gruppo con me fino alla fine.” La donna sembra avere le idee chiare anche in questo reality show dopo l’esperienza con successo avuta al Grande Fratello due anni fa. Un atteggiamento, quello dell’ex gieffina, che è stato particolarmente apprezzato dagli altri concorrenti dello show di Amazon Prime Video come Nozzolino, Matteo Diamante e Gianmarco Zagato.