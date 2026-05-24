Forbidden fruit, spoiler 24 maggio 2026: Sahika escogita un piano letale contro Ender, lei sospetta che Halit…

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Va in onda oggi, sabato 24 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 15.30 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Zehra perderà il lavoro e in preda allo sconforto si ubriacherà e finirà per trascurare Halit Can, comportamento che farà infuriare Asuman.

In ufficio Yildiz incontrerà Kerim, un amico del signor Bülent, il suo aspetto è molto affascinante ma a lei starà subito antipatico. Erim si infatuerà di Dilara, la nuova segretaria e fingerà di essere lui a capo del progetto, però lo racconterà subito a Yildiz.

Spoiler Forbidden fruit 24 maggio 2026: Ender fa seguire Halit da Caner, nasconde qualcosa?

Sahike sarà pronta a mettere in atto un nuovo piano contro Ender che sarà letale, nel frattempo Erim preoccupato per il padre deciderà di vendere la sua chitarra e nasconderà nella giacca del padre i soldi che ricaverà.

Durante una cena la sorella di Kaya rivelerà di aver assunto nei panni di assistente Halit ed Ender resterà sconvolta del modo in cui lo tratterà in ufficio. Lei ha il sospetto che l’ex marito stia nascondendo qualcosa e deciderà di farlo seguire da Caner. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che lo vedrà mentre incontrerà il suo avvocato dopodiché la Celebi chiederà al suo consulente finanziario di indagare sulla azioni in possesso di Argun.