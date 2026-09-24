Forbidden fruit, spoiler 24 settembre 2026: uno scandalo fa infuriare Hasan Ali, Cagatay si separa da Yildiz

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, giovedì 24 settembre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Mert ha fatto una scenata di gelosia alla moglie con lo scopo di farla sentire in colpa e di spingerla a cedergli le sue quote.

Il marito di Zehra non ha reagito bene quando ha scoperto che ha deciso di ospitare Nurgul e l’ha obbligata a cacciarla via da casa loro. L’uomo l’ha accusata di aver preso una decisione importante senza dirgli nulla, un altro tentativo per manipolarla.

Spoiler Forbidden fruit 24 settembre 2026: Cansu raggiunge Cagatay in hotel e lo inganna

Nurgul tornerà a casa di Yildiz dopo che Mert ha costretto la moglie a mandarla via e questa volta non accetterà un rifiuto. La donna obbligherà la Yilmaz a portarla a fare shopping e vorrà pranzare anche in un lussuoso ristorante, dove ruberà il portafoglio di Sevilay.

Scoppierà l’ennesimo scandalo che farà infuriare Hasan Ali, lui insieme al figlio e a Feride, affronterà la nuora e sarà molto duro. Il fatto che ogni giorno emerga una nuova problematica farà stancare Cagatay, deciderà infatti di separarsi dalla moglie e di trasferirsi per un po’ in hotel dove alzerà il gomito. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Cansu raggiungerà Cagatay, lo accompagnerà in camera e il giorno dopo gli farà credere di essersi dichiarato con lei. Nel frattempo Yildiz, preoccupata, aspetterà di poter avere un chiarimento con il marito.